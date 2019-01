Kimisi həvəs üçün, kimisi suvenir kimi soyuq silah gəzdirir. Müasir gəncliyimizin bir bəlasına çevrilən bıçaq gəzdirmək, sonradan onlar üçün böyük fəsadlara yol aça bilər.



ARB TV-nin "Günə doğru" proqramı mövzuyla bağlı maraqlı süjet hazırlayıb.



Metbuat.az həmin süjeti təqdim edir:

