Türkiyənin cinsiyyətini dəyişdirən məşhur müğənnisi Selin Ciğerci sevgilisindən evlənmə təklifi alib .



Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ciğerci özü “İnstagram” hesabından paylaşım edib.

Gökhan Çıra ilə sevgili olan Selin sevgilisinin evlilik təklifindən sonra göz yaşlarını saxlaya bilməyib.

Qeyd edək ki, Selin Ciğerci kişi olaraq dünyaya gəlsə də sonradan cinsiyyətini dəyişdirərək qadın olub.

