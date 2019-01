Futzal üzrə FIFA referisi Hikmət Qafarlı təyinat alıb.

Metbuat.az-ın AFFA-ya istinadən verdiyi məlumata görə, H.Qafarlı yanvarın 29-dan fevralın 3-dək dünya çempionatının Avropa üzrə ilkin seçmə mərhələsinin Bolqarıstanda keçiriləcək G qrupunun oyunlarını idarə edəcək.

Bu qrupda Bolqarıstan, Niderland, Monteneqro və Estoniya milli komandaları mübarizə aparacaq.

