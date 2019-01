Azərbaycan və Ermənistan XİN rəhbərlərinin görüşü başladı - FOTOLAR

Azərbaycanın xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarovla Ermənistanın XİN rəhbəri vəzifəsini icra edən Zöhrab Mnatsakanyan arasında görüş başlayıb.

Metbuat.az azvision.az-a istinadən xəbər verir ki, görüş ATƏT-in Minsk Qrupunun həmsədrlərinin (İqor Popov – Rusiya Federasiyası, Stefan Viskonti – Fransa və Əndrü Sxofer – ABŞ) vasitəçiliyi ilə Parisdə keçirilir.

Görüşdə ATƏT-in Fəaliyyətdə olan Sədrinin şəxsi nümayəndəsi Andjey Kasprşik də iştirak edir. Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həlli üzrə danışıqlar prosesi müzakirə olunur.











You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.