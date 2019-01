8 aylıq körpəni vodka içirdib öldürdü - DƏHŞƏT

Rusiyanın Belqorod Oblast bölgəsində yaşayan bir ananın dostları ilə əylənmək istəyi körpəsinin ölümünə səbəb olub.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, Nadezda Yarchy adlı qadın daima ağlayan və yatmayan körpəyə vodka içirib. 8 aylıq körpə qısa müddət sonra həyatını itirib.

İddiaya görə, ana xəstələnən oğlunu bir həftə ərzində 4 dəfə xəstəxanaya aparıb. Həkimlər uşağın infeksiyaya yoluxduğunu və xəstəxana şəraitində müalicə olunmasının vacib olduğunu bildirib. Dostları ilə qatılacağı əyləncəni qaçırmaq istəməyən ana həkimlərə uşağı evə aparıb özünün müalicə edəcəyini deyib.

Qadın ilə yanaşı ögey atası da ona mane olmaması səbəbilə həbs olunub.

