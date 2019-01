Səhiyyə naziri tapşırıq verdi - Tibb müəssisələri hazır vəziyyətə gətirildi

Səhiyyə Naziri Respublika əhəmiyyətli iri tibb müəssisələrinin rəhbərləri ilə şəxsən görüşərək onlara Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin hava şəraitinin kəskin dəyişəcəyi ilə bağlı xəbərdarlığını nəzərə alıb, gücləndirilmiş iş rejiminə keçmələri barədə tapşırıqlar verib.

Səhiyyə Nazirliyindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, digər tibb müəssisələrinin rəhbərlərinə telefonoqrammalar göndərilib.

Tibb müəssisələri tam hazır vəziyyətə gətirilib.

Aysel Yaqubqızı / Metbuat.az

