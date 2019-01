Rəqqasə Rəna Ağamuradova (Renka) yeni fotosessiya etdirib.

Metbuat.az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, rəqqasə fotoqraf Həsrət Həsənovun obyektivi qarşısına keçib.

“White Media”nın ərsəyə gətirdiyi fotosessiyada Renka iki fərqli geyimi ilə "Nurbanu Sultan" obrazı yaradıb.

