“Arsenal” klubunun futbolçusu Mesut Özil və Türkiyənin məşhur aktrisası Amina Gülşə evlilik yolunda ilk addımları atıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, cütlük bu haqda öz İnstagram hesablarından paylaşım edib.

Belə ki, uzun zamandır birlikdə olan Mesut və Amina ailə arasında etdikləri yığıncaqla nişan üzüklərini taxıblar.

Nişan günündən olan şəkili izləyiciləri ilə paylaşan cütlük “sonsuza qədər” sözlərini yazıblar.

