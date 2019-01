İndoneziyanın Açe əyalətində 5,7 bal gücündə zəlzələ meydana gəlib.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən bildirir ki, zəlzələ yerin 165 kilometr dərinliyində qeydə alınıb.

Zəlzələ nəticəsində insan tələfatı və dağıntılar qeydə alınmayıb. Zəlzələdən sonra sunami xəbərdarlığı edilməyib.

Xatırladaq ki, İndoneziyada 2004-cü ildə baş verən 9,1 bal gücündə zəlzələ nəticəsində 230 min insan ölmüşdü.

Aysel Yaqubqızı / Metbuat.az

