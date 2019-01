Avtomobillə vurulub yol kənarına atılan yeniyetmənin qohumları DANIŞDI - VİDEO

Hadisə Kürdəxanı yolunda baş verib.

Üzü şəhər istiqamətində hərəkətdə olan minik avtomobili yolun bir tərəfindən digərinə keçməyə çalışan Sabunçu qəsəbə sakini, 18 yaşlı İntiqam Məmmədov vurub.



Metbuat.az xəbər verir ki, qəzadan sonra sürücü piyadanı hadisə şahidlərinin köməkliyi ilə idarə etdiyi avtomobilə mindirib və onu xəstəxanaya aparacağını bildirib.



Amma sürücü hadisə yerindən təqribən 5 km kənarlaşandan sonra piyadanı maşından düşürüb. Huşu özündə olmayan zərərçəkəni köməksiz vəziyyətdə yol kənarına ataraq oradan uzaqlaşıb.



Daha ətraflı videoda:

