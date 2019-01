İqtisadiyyat nazirinin vətəndaş qəbulunun vaxtı dəyişdirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, iqtisadiyyat naziri Şahin Mustafayevin yanvarın 18-də Qazaxda (Ağstafa, Tovuz və Qazax rayonlarını əhatə etməklə) keçirilməsi nəzərdə tutulan vətəndaş qəbulunun vaxtı dəyişdirilib.

Qəbulun keçiriləcəyi tarix barədə əlavə məlumat veriləcəkdir.

