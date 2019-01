Sosial Sığınacaqda hazırda 41 nəfər var : Nazirlik

"Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Yaşayış yeri olmayan 18 yaşdan yuxarı şəxslər üçün Sosial Sığınacağında hazırda 41 nəfər adam var".

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə "Report"a açıqlamasında nazirliyin İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Fazil Talıbov bildirib.

Onun sözlərinə görə, sığınacaqda olan şəxslərin 40-ı əvvəlcədən orda yerləşdirilmiş şəxslərdir: "Hava şəraiti ilə bağlı verilən xəbərdarlıqdan sonra, bu gecə, yanvar ayının 17-i saat 01:30 radələrində özünü Abdullayev Rasim kimi təqdim edən 1957-ci il təvəllüdlü şəxsi Nəsimi Rayon Polis İdarəsinin əməkdaşları sığınacağa gətirib".

F.Talıbov qeyd edib ki, Bakı şəhərində Yaşayış yeri olmayan 18 yaşdan yuxarı şəxslər üçün Sosial Sığınacaq və Baxımsız, kimsəsiz və sosial təhlükəli vəziyyətdə olan yetkinlik yaşına çatmayanlar üçün Sosial Sığınacaq və Reabilitasiya Müəssisəsi var: "Yaşayış yeri olmayan 18 yaşdan yuxarı şəxslər üçün 50 yerlik Sosial Sığınacaqda müasir tələblərə uyğun şərait mövcuddur. Burada tibbi müayinə və yataq otaqları, qəbul-qeydiyyat şöbəsi, stolüstü oyunlar, komputer və təmiz inventar otaqları, kitabxana, yeməkxana, camaşırxana və s. fəaliyyət göstərir. Sosial Sığınacağa qəbul edilmiş şəxslər burada sosial reabilitasiya yönümlü sosial xidmətlərə cəlb olunur, onların sosial-məişət və sosial-hüquqi xidmətlərlə təminatı istiqamətində sistemli işlər aparılır".

Nazirlik rəsmisinin sözlərinə görə, Sosial Sığınacağın Nizamnaməsinə əsasən, daxili işlər orqanları, yerli icra hakimiyyəti orqanları, bələdiyyələr tərəfindən yaşayış yeri olmayan 18 yaşdan yuxarı şəxslər müəyyən edilir və onların Sosial Sığınacağa qəbul edilməsi ilə bağlı DSMF-yə müraciət olunur: "Müraciətə əsasən şəxsin sosial xidmət müəssisəsinə yerləşdirilməsinə olan tələbatı qiymətləndirilir və onun müəssisəyə qəbul edilməsi, yaxud bundan imtina edilməsi barədə qərar qəbul olunur. Saxlanma müddəti başa çatmış şəxsin əlilliyi vardırsa və ya pensiya yaşına çatmış şəxsdirsə, o öz arzusu ilə digər ixtisaslaşdırılmış sosial xidmət müəssisəsinə göndərilə bilər. Sosial Sığınacağı tərk edən şəxslərin məşğulluğuna köməklik göstərilməsi işləri də aparılır".

"Baxımsız, kimsəsiz və sosial təhlükəli vəziyyətdə olan yetkinlik yaşına çatmayanlar üçün Sosial Sığınacaq və Reabilitasiya Müəssisəsində də müasir tələblərə uyğun şərait yaradılıb. Müəssisəyə baxımsız, kimsəsiz və sosial təhlükəli vəziyyətdə olan 8 yaşdan yuxarı uşaqlar (yoluxucu və psixi xəstəlikləri olan uşaqlar istisna olunmaqla) qəbul edilirlər. Uşaqların müəssisəyə qəbulu şəxslərin və aidiyyəti dövlət orqanlarının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə müraciəti üzrə baxılır. Uşağın sosial, psixoloji, hüquqi vəziyyəti qiymətləndirilərək, daimi yaşayış yeri ilə təmin olunması üçün valideynlərinə, qəyyumlarına, dövlət uşaq müəssisələrinə və ya alternativ qayğı müəssisələrinə təhvil verilməsi üçün müvafiq işlər görülür" - nazirlik sözçüsü bildirib.

