Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin Tovuz rayon şöbəsinin şəxsi heyəti şəhid Fizuli Məmmədovun anım günü ilə əlaqədar onun məzarını və ailə üzvlərini ziyarət ediblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti məlumat yayıb.

