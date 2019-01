Gömrük Komitəsi ötən il büdcəyə 3,5 milyard köçürüb

2018-ci ildə Dövlət Gömrük Komitəsinin xətti ilə dövlət büdcəsinə daxilolmalar 3 milyard 434 milyon 62 min manat təşkil edib.

Komitədən Metbuat.az-a bildirilib ki, il ərzində gömrük rüsumları üzrə dövlət büdcəsinə daxilolmalar 883 milyon 150 min manat, idxal edilən malların əlavə dəyər vergisi üzrə 2 milyard 340 milyon 784 min manat, aksizlər üzrə 169 milyon 964 min manat, yol vergisi üzrə isə 40 milyon 161 min manat olub.

