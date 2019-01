​İki erməni əsgəri MİNAYA DÜŞÜB

Ermənistan silahlı qüvvələrində qeyri-döyüş itkilərinin sayı artmaqda davam edir.

Metbuat.az-ın erməni kİV-lərinə istinadən verdiyi məlumatda bildirilir ki, ermənilərin iki hərbi qulluqçusu piyada əleyhinə minaya düşərək ağır bədən xəsarətləri alıblar. Hərbçilər təcili hərbi tibb müəssisəsinə təxliyə ediliblər. Faktla bağlı cinayət işi açılıb və araşdırma aparılır.

Qeyd edək ki, dünən Ermənistan KİV-i Tavuş vilayəti Barekamavan kəndinin sakini Arman Mikaelyanın minaya düşərək yaralanması barədə məlumat verib.

