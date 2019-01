​Kafe qarşısında öldürülən gəncin dayısı DANIŞDI - VİDEO

16 yanar, saat 1 radələrində Xaçmaz rayonunun Müşkür kəndi ərazisindəki kafelərin birinin qarşısında bıçaqlanma hadisəsi baş verib.



Metbuat.az xəbər verir ki, Xaçmaz rayonunu Müşkür kənd sakini Tamerlan Həmidovun bıçaqla qətlə yetirilməsi barədə daxil olmuş məlumatla əlaqədar dərhal rayonun polis və prokurorluq orqanlarının əməkdaşları tərəfindən müvafiq tədbirlər həyata keçirilib. Mərhumun ailəsi isə hadisədən səhər saatlarında xəbər tutub.



Daha ətraflı videoda:

