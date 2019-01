ARB TV-nin "Səhər-Səhər" proqramının budəfəki qonağı aktrisa, əməkdar artist Nahidə Orucova olub.



Metbuat.az xəbər verir ki, uzun müddətdən sonra aktrisa yeni görkəmdə efirlərə qayıdıb. Aktrisanın yeni görkəmi proqramın aparıcılarını da heyrətləndirib.



Belə ki, əvvəlcə 116 kq olan əməkdar artist uzun müddətdən sonra istədiyi çəkiyə gələrək arıqlamağı bacarıb.

