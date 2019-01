Həyatı boyu qaşlarını aldırmadığını deyən gənc model - FOTOLAR

Amerikanın Los Anceles şəhərində yaşayan Samanta Diqiakomo adlı gənc qız illərlə qalın və gur qaşları səbəbilə ətrafdakılar tərəfindən daima təcrid olunsa da buna əhəmiyyət verməyib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, indi isə hər kəsin ələ saldığı qaşları sayəsində məşhur markalar ona iş təklifləri edir.

Son dövrlərdə qadınların öz təbii görünüşü ilə barışmaya dəvət edən trend diqqətləri Digiamoya çevrilməsinə səbəb olub.

Ən məşhur marka və fotoqrafların birlikdə çalışmaq istədiyi Digiacorno uşaq olarkən qalın qaşları üzündən sinif yoldaşlarının onu ələ saldığını bildirib.

Həyatı boyu qaşlarını aldırmadığını deyən gənc model makyaj etməyi də sevmir.

https://metbuat.az/news/1111288/qis-sufrelerinden-...



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.