Azərbaycanda güclü küləyin əsməyi nəcitəsində xəsarət alan və xəstəxanaya müraciət edən olmayıb.

Bu barədə Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Səfayə Əhmədova Metbuat.az-a məlumat verib.



O, bildirib ki, hazırda vəziyyət yaxşıdır. Xəsarət alanlar yoxdur. Hava şəraitinin kəskin dəyişməsi ilə bağlı tibb müəssisələri gücləndirilmiş iş rejiminə keçiblər. Tibb müəssisələri tam hazır vəziyyətə gətirilib.

Aysel Yaqubqızı / Metbuat.az

Qərargah hava ilə bağlı son dəqiqə məlumatı yaydı



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.