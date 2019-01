"Azeri LT CIF" markalı xam neftin 1 barelinin qiyməti 0,14 dollar və yaxud 0,22% ucuzlaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Azeri Light” markalı neftin bir barelinin qiyməti 62,61 dollar təşkil edib.

Qeyd edək ki, "Azeri LT CIF" neftinin minimal qiyməti 2001-ci ilin dekabrında (19,15 dollar), maksimal qiyməti isə 2008-ci ilin iyulunda (149,66 dollar) qeydə alınıb.

