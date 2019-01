Bakıda 100-ə yaxın ağaca ziyan dəyib, 3 maşın əzilib

Bakıda müşahidə edilən küləkli hava şəraiti nəticəsində 100-ə yaxın ağaca ziyan dəyib.

Metbuat.az azvision.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Yaşıllaşdırma İdarəsindən məlumat verilib. Bildirilib ki, ağacların aşması və ya budaqlarının sınması zamanı 3 maşın əzilib.

“Qırılan ağaclardan evlərin balkonuna düşənlər də olub. Xəsarət alan qeydə alınmayıb. 4 elektrik dirəyi aşıb, 2 qaz borusu sınıb”.

Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən verilən məlumata görə, küləyin ziyan vurduğu ağaclar əsasən qovaq ağaclarıdır.

“Bu ağacların ömrü az olur və şiddətli küləyə davam gətirmirlər. Küləyin fəsadlarına gəlincə, dünən Yasamal rayonunda dayanacaq aşıb. Sabunçuda məktəb binasının damı uçub. Suraxanı rayonu, Yeni Günəşli qəsəbəsində plastmas su çəni sahibinin maşının üstünə düşüb. Hava şəraiti ilə əlaqədar Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti və rayonlarda yaradılan komissiyalar gücləndirilmiş rejimdə işləyiblər. Şəhər rəhbərliyi, Aparatın işçiləri və rayon rəhbərləri tam şəkildə iş yerində olublar, təsərrüfat xidmətləri, xidmət sahələri xüsusi rejimlə işləyiblər. Gecə saatlarında mobil qruplar şəhərdə gəziblər ki, qar yağarsa, operativ müdaxilə edilsin və yollar təmizlənsin”, - deyə icra hakimiyyətindən bildirilib.

Ulduz falı - 18 YANVAR - Oxumaq üçün tıkla



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.