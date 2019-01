Son iki gundə Sumqayıtda 11 nəfər dəm qazından zəhərlənmə ilə əlaqədar Sumqayıt Şəhər Təcili Yardım Xəstəxanasına gətirilib.

Səhiyyə Nazirliyinin Mətbuat Xidmətindən Metbuat.az-a bildirilib ki, dəm qazından zəhərlənənlərin 7-si dünən, 6-sı isə bu gün xəstəxanaya gətirilib.

Dünən xəstəxanaya yerləşdirilmiş 7 nəfərin 4-ü artıq evə buraxılıb. İki nəfərin isə bu gün evə buraxılması nəzərdə tutulur.

