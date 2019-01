"#10YearsChallenge" paylaşımı: Ərdoğan indi və 10 il əvvəl - FOTO

1 həftədir ki, sosial şəbəkələr #10YearsChallenge paylaşımları ilə dolub daşır.

Metbuat.az sputnik.az-a istinadla xəbər verir ki, bir sıra məşhurlarla yanaşı, bu həştəqli paylaşım Türkiyənin hakim partiyası olan "Ak parti"dən də ("Ədalət və İnkişaf Partiyası) gəlib.

Partiyanın rəsmi "İnstagram" səhifəsində Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın indiki və 10 il əvvəlki halının fotosu yayılıb.

"Ölkə başçımız Rəcəb Tayyib Ərdoğan dünəndən bu günə uşaqlarla" - deyə fotonun başlıq hissəsində qeyd edilib.

