Ata iri piton ilanının hücum etdiyi oğlunu son anda xilas etdi - VİDEO

Avstraliyanın Kuislend əyalətində gecə saatlarında qəribə hadisə baş verib.

Metbuat.az ölke.az-a istinadən xəbər verir ki, ata 14 yaşlı oğlunun qışqırığına yuxudan oyanıb və otağına qaçıb. Məlum olub ki, 3 metrlik iri ilan oğlunun qoluna dolanıb. Uzun mübarizədən sonra ilanı təsirsizləşdirən ata oğlunu xəstəxanaya aparıb. Müalicə olunan 14 yaşlı yeniyetmənin vəziyyəti yaxşılaşıb.

Gecə 14 yaşlı uşağın qışqırığına oyanan Nevil və Emma Cekson cütlüyü piton ilanın övladlarına hücum etdiyini görüblər. Uşağın qoluna dolanan 3 metrlik piton ilan onun qolunu da dişləyib. Ata 10 dəqiqə ilana qarşı mübarizə apardıqdan sonra oğlunu xilas edib. Amma Nevil bu 10 dəqiqənin çox uzun müddət olduğunu hiss edib. Hazırda 14 yaşlı uşaq xəstəxanada müalicə olunur.

