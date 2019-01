ABŞ donanmasına aid bir sualtı gəmidə komandanlıq vəzifəsini icra edən komandir Filippində bir oteldə 10 yüngül əxlaqlı qadınla ələndiyi üçün vəzifəsindən uzaqlaşdırııb.

Metbuat.az moderator.az-a istinadən xəbər verir ki,komandir otelin hovuzunda üzən əmrindəki iki əsgərə 10 yüngül əxlaqlı qadın çağırdığını və bir müddət onlarla birlikdə otağında olacağını deyib.

Əsgərlərdən biri rəhbərliyə komandirin bu davranışını bildirdikən sonra istintaq başladılıb və komadirin işinə son verilib.

