Müəllimlərinin dəli adlandırdığı uşaq 13 yaşında ilk şirkətini quraraq milyoner oldu /FOTOLAR

Şotlandiyanın Glasgov şəhərində yaşayan Liv Conlon uşaq olarkən daima yaşıdlarının şiddətinə məruz qalır və fikirləri müəllimləri tərəfindən "dəlilik" kimi qəbul edilirdi.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, bütün bunlara əhəmiyyət verməyən Liv 13 yaşında olarkən Çindən aldığı məhsulları internetdə sataraq ticarətə başlayıb və kiçik yaşında 5 mn sterlinq qazanıb.

16 yaşı olarkən ətrafdakıların şiddətindən bezərək məktəbi tərk edir və yeni yollar axtarmağa başlayır. Gənc qız 19 yaşında olarkən boş evləri maliyyə dəstəyi olmadan yeniləməyə kömək edən bir şirkət qurur.

Gənc qadın ilk ilində 30 sterlinq, ikinci ilində isə 1 milyon strelinq qazanaraq şirkətilə sahibkarlıq mükafatları alıb.

İldə 300-dən çox iş təklifi alan Liv anası Ali və qardaşı Ceki də işə götürərək 10 nəfərlik bir komanda qurub.

Qazandığı pul ilə tək otaqlıq evini döşəyərək dəyərini 100 min sterlinqə çıxaran qadın bütün bunları ailəsinin dəstəyi olmadan edib.

