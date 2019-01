Metbuat.az-ın informasiya dəstəyi verdiyi, “Space” televiziyasında teleaparıcı Elçin Əlibəylinin təqdimatında yayımlanan “El bizim, sirr bizim” verilişində günün mövzusu "sevə bilirikmi?" olub.

Verilişdən olan maraqlı məqamları sizə təqdim edirik:

Röya Ayxan və oğlu Hüseyn: “Naxçıvan mənim vətənimdir” - VİDEO



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.