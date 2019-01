Bakıda 23 yaşlı gənc hamam otağında ÖLÜ TAPILDI

Bakıda 23 yaşlı oğlan hamam otağında ölü tapılıb.

Metbuat.az-ın əldə etdiyi məlumata əsasən, hadisə ötən gün Yasamal rayonu Yeni Yasamal qəsəbəsi, Dadaş Bünyadzadə küçəsi 167 ünvanında baş verib. Həmin ünvanda kirayədə yaşayan 1996-cı il təvəllüdlü Kürdəmir rayon sakini Alim Mirzağa oğlu Mahmudov hamam otağında ölü tapılıb. Gəncin dəm qazından boğulduğu ehtimal edilir.

Faktla bağlı Yasamal rayon Prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 314.2 maddəsilə cinayət işi başlanıb. İstintaq aparılır.

Xəyalə Məmmədova / METBUAT.AZ

