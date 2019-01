Cinayət qurbanlarının hüquqi vəziyyəti haqqında dəyərli elmi əsər - FOTO

Bir müddət əvvəl “Hərbi Nəşriyyat”da görkəmli alim, əməkdar hüquqşünas, Azərbaycan Respublikasının Hərbi prokuroru, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru Xanlar Rüstəm oğlu Vəliyevin “Cinayət mühakimə icraatında zərərçəkmiş şəxs” adlı monoqrafiyası dərc edilib və oxucuların ixtiyarına verilib.

Əsər cinayət-prosessual hüququn son dərəcə mühüm və maraqlı institutlarından birinə – cinayət mühakimə icraatında zərər çəkmiş şəxsin hüquqi statusuna həsr edilib. Müstəqilliyinin 30 illiyinin astanasında olan Azərbaycan Respublikasında, cinayət-prosessual hüquq elmi sahəsində yazılmış əsərlər - monoqrafiyalar və dissertasiyalar tədqiqatlarının mövzularını təhlil etdikdə müəyyən olur ki, bu illər ərzində cinayətdən zərər çəkmiş şəxslərin hüquqi statusuna həsr edilmiş hər hansı bir müstəqil əsər ərsəyə gətirilməyib, qeyd olunan dövrdə tədqiqatçıların əsas diqqəti, bir qayda olaraq, cinayət təqibinə məruz qalan şəxslərin prosessual vəziyyətinin araşdırılmasına və cinayət-prosessual hüququn digər problemlərinə yönəlibdir. Bununla belə, unutmaq olmaz ki, cinayət qurbanlarının hüquqlarının və qanuni mənafelərinin müdafiəsi cinayət təqibinə məruz qalan şəxslərin hüquqlarının müdafiəsindən heç də az əhəmiyyətli deyildir. Son illərin rəsmi statistikasından görünür ki, Azərbaycan Respublikasında 2010-cu ildə 23010, 2011-ci ildə 24263, 2012-ci ildə 21897, 2013-cü ildə 22381, 2014-cü ildə 24607, 2015-ci ildə 26916, 2016-cı ildə 26611, 2017-ci ildə isə 26113 cinayət qeydə alınmışdır. Şübhəsiz, Cinayət Məcəlləsinin Xüsusi hissəsində bir sıra elə maddələr vardır ki, həmin maddələrdə nəzərdə tutulmuş cinayətlərin qurbanı qismində konkret şəxslər çıxış etmirlər, lakin belə cinayətlərin sayı digər cinayətlərlə müqayisədə azdır, həmçinin nəzərə almaq lazımdır ki, cinayətlərin ümumi statistikası 1 cinayət = 1 zərər çəkmiş şəxs formulu əsasında da şərh edilə bilməz, təcrübədə tez-tez bir cinayətdən eyni zamanda bir neçə şəxsin zərər çəkməsi hallarına rast gəlinir. Bütün qeyd edilənlər əsasında belə nəticəyə gəlinir ki, ölkədə hər il təqribən 20000 nəfərə yaxın şəxs cinayətdən zərər çəkir. Bu anlamda, “Cinayət mühakimə icraatında zərərçəkmiş şəxs” adlı monoqrafiyanın hazırlanması insanların hüquqlarının və qanuni mənafelərinin daha səmərəli müdafiə, mühafizə, təmsil və realizə edilməsi üçün elmi baza yaradır. Bu amil, monoqrafik tədqiqat üçün seçilmiş mövzunun aktuallığına dəlalət edən bütün digər hallarla yanaşı, eyni zamanda “Cinayət mühakimə icraatında zərərçəkmiş şəxs” kitabının ərsəyə gəlməsini ölkə miqyasında ilk dəfə baş verən vacib hadisə kimi dəyərləndirməyə imkan verir.



Nəzərə almaq lazımdır ki, 12 noyabr 1995-ci il tarixdə, ümümxalq səsverməsi – referendum yolu ilə qəbul edilmiş Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında bəyan edilmiş insan və vətəndaşın hüquq və azadlıqlarının prioritetliyi və dövlət tərəfindən təmin edilməsi prinsipi dövlətin üzərinə həyatın və dövlət orqanlarının fəaliyyətinin bütün sahələrində, o cümlədən, cinayət mühakimə icraatında iştirak edən bütün şəxslərin hüquqlarının təminatı üzrə pozitiv öhdəliklər qoyur. Konstitusiyanın 68-ci maddəsi cinayət, habelə hakimiyyətdən sui-istifadə nəticəsində zərərçəkmiş şəxsin hüquqlarının qanunla qorunduğunu bəyan edir, zərərçəkmiş şəxslərə ədalət mühakiməsində iştirak etmək və ona vurulmuş zərərin ödənilməsini tələb etmək hüququ verir. Bu konstitusion müddəa Azərbaycan Respublikasının 14 iyul 2000-ci il tarixdə qəbul edilmiş, 1 sentyabr 2000-ci il tarixdə qüvvəyə minmiş Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 12-ci, 19-cu, 87-ci, 88-ci, 119-123-cü və bir sıra digər maddələrində daha təfsilatı ilə təsbit olunub. Həmçinin qeyd etmək yerinə düşər ki, XX əsrin 70-ci illərindən etibarən müasir dövrə qədər Avropa Şurasının Nazirlər Kabineti tərəfindən cinayət qurbanlarının hüquqlarının təminatı məsələlərinə həsr edilmiş çoxsaylı tövsiyələr qəbul edilmişdir. Onların sırasında “Cinayət qurbanlarına kompensasiya verilməsi haqqında” 28 sentyabr 1977-ci il tarixli, “Cinayət hüququ və cinayət prosesi çərçivəsində zərərçəkmiş şəxsin vəziyyəti haqqında” 28 iyun 1985-ci il tarixli, “Cinayət qurbanlarına yardım və viktimizasiyanın qarşısının alınması haqqında” 17 sentyabr 1987-ci il tarixli, “Dəyişən Avropada cinayətkarlıqla mübarizə siyasəti haqqında” 5 sentyabr 1996-cı il tarixli, “Cinsi istismar məqsədləri ilə insan alverinə qarşı mübarizə haqqında” 19 may 2000-ci il tarixli, “Qadınları zorakılıqdan qorumaq haqqında” 30 aprel 2002-ci il tarixli, “Cinayət qurbanlarına yardım haqqında” 14 iyun 2006-cı il tarixli tövsiyələri göstərmək olar. Bundan başqa, məlum olduğu kimi, Azərbaycan Respublikası 17 mart 2000-ci il tarixdə “Zorakı cinayətlərin qurbanlarına vurulmuş ziyanın ödənilməsi haqqında” 1983-cü il noyabrın 24-də Strasburq şəhərində imzalanmış Avropa Konvensiyasına da qoşulmuşdur.Bütün bunlar Avropa Şurasının tamhüquqlu üzvü kimi Azərbaycan Respublikası qarşısında cinayət qurbanlarına münasibətin yeni meyarlar və yeni standartlar əsasında göstərilməsi öhdəlikləri qoymuşdur. Odur ki, h.ü.f.d. X.R. Vəliyev tərəfindən cinayətdən zərərçəkmiş şəxsin hüquqi statusu haqqında yazılmış elmi əsər olduqca mühüm və aktual bir problemə həsr edilib.

Sözügedən kitab ön söz, giriş, altı fəsil, nəticə, ədəbiyyat siyahısı, əlavələr və annotasiyalar kimi hissələrdən ibarətdir.

“Giriş” hissəsində müəllif, tədqiqat üçün seçilmiş mövzunun aktuallığına dair arqumentlər sadalamış, mövzunun elmi işlənmə dərəcəsi haqqında müfəssəl məlumat vermiş, monoqrafiyanın yazılması zamanı qarşıya qoyulmuş məqsəd və vəzifələr qeyd olunub.

Kitabın I Fəsli cinayətdən zərərçəkmiş şəxslərin hüquq və qanuni maraqlarının konstitusion-hüquqi və beynəlxalq-hüquqi təminatlarına həsr edilib.

Monoqrafiyanın “Cinayətdən zərərçəkmiş şəxslərin cinayət-prosessual statusu” adlanan II Fəslində zərərçəkmiş şəxsin prosessual statusuna dair qanunvericiliyin genezisi və müasir qanunvericiliyə görə anlayışı, zərərçəkmiş şəxsin ittiham funksiyasının həyata keçirilməsində iştirakı və onun subsidiar ittiham hüququ, zərərçəkmiş şəxsin prosessual hüquqları və onların müdafiə edilməsinin xüsusiyyətləri, zərərçəkmiş şəxsin prosessual vəzifələri, bu subyektin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, hüquqi məsuliyyəti, zərərçəkmiş şəxslə barışıq əldə edilməsi və mediasiya institutu, zərərçəkmiş şəxsə kompensasiya verilməsi məsələləri, o cümlədən, bəzi xarici dövlətlərdə zərərçəkmiş şəxsin hüquqi statusu əhatəli, geniş və keyfiyyətli təhlil olunub.

Əsərin “Cinayət mühakimə icraatında zərərçəkmiş şəxslərin hüquq və qanuni maraqlarının təmsil və müdafiə edilməsi məsələləri” adlı III Fəslində cinayət prosesində zərərçəkmiş şəxsin qanuni nümayəndəsinin, nümayəndəsinin və hüquqi varisinin iştirakının xüsusiyyətləri araşdırılıb.

Kitabın IV Fəsli sübutlar sistemində zərərçəkmiş şəxsin ifadəsinə həsr edilib. Bu fəsildə müəllif zərərçəkmiş şəxsin ifadəsinin sübutlar sistemində yerinə nəzər salmış, zərərçəkmiş şəxsin dindirilməsi, onun ifadəsinin yoxlanılması və qiymətləndirilməsi xüsusiyyətlərini işıqlandırılıb, o cümlədən, zərərçəkmiş şəxsin ifadələrinin elan edilməsi məsələlərinə aydınlıq gətirilib.

V Fəsildə cinayətdən zərər çəkmiş şəxsin şəxsiyyəti, davranışı və digər xüsusiyyətləri sübutetmə predmetinin tərkib elementi kimi nəzərdən keçirilib. Müəllif bu fəsildə sübutetmə predmetinin anlayışına və tərkib elementlərinə toxunub, zərərçəkmiş şəxslə bağlı yüngülləşdirici halları, zərərçəkmiş şəxslə bağlı ağırlaşdırıcı halları,həmçinin, zərərçəkmiş şəxslə bağlı tövsifedici halları sübutetmə predmetinin tərkib elementi kimi müfəssəl şəkildə təhlil edib.

Monoqrafik tədqiqatın sonuncu fəslində müəllif, cinayət mühakimə icraatının ayrı-ayrı mərhələlərində zərərçəkmiş şəxsin iştirakının xüsusiyyətlərini şərh edib. Həmin fəsildə zərərçəkmiş şəxsin cinayət işinin başlanması, ibtidai araşdırma, birinci instansiya məhkəməsində icraat mərhələlərində, o cümlədən, yuxarı instansiya məhkəmələrində icraatda iştirakının xüsusiyyətləri işıqlandırılıb.

“Nəticə” hissəsində tədqiqat zamanı aparılmış ən əhəmiyyətli nəzəri ümumiləşdirmələr, təcrübənin səmərələşdirilməsi üçün təklif edilmiş tövsiyələr və qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsinə xidmət edə biləcək normativ təkliflər lakonik və sistemli şəkildə təqdim edilib.

Kitabın sonuna təcrübi işçilər arasında keçirilmiş rəy sorğusunun məzmunu və ümumiləşdirilmiş nəticələri, “Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklərin edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun h.ü.f.d. X.R. Vəliyev tərəfindən hazırlanmış nəzəri layihəsi, həmçinin, Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi Plenumunun “Cinayət mühakimə icraatında zərərçəkmiş şəxsin iştirakını tənzimləyən qanunların tətbiqi haqqında” 27 dekabr 1996-cı il tarixli, 5 saylı Qərarının və Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi Plenumunun “Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 12.2, 87.2 və 106.1-ci maddələrinin bəzi müddəalarının şərh edilməsinə dair” 15 aprel 2014-cü il tarixli Qərarının tam mətnləri əlavə edilib.

Monoqrafiyanın daxili quruluşu məntiqi ardıcıllığı və çoxaspektliliyi ilə xarakterizə olunur. Əsərin maraqlı bir cəhəti ondan ibarətdir ki, cinayət-prosessual hüquqla müxtəlif hüquq elmlərinin – cinayət hüququ, konstitusiya hüququ, beynəlxalq hüquq, kriminalistika,viktimologiya, kriminologiya və s. inteqrasiyası, eləcə də, problemlərə multidissiplinar yanaşma (hüquqi məsələlərin gerontologiya, psixologiya, sosiologiya və s. digər elmlər aspektindən işıqlandırılması) onun bütün məzmunu boyunca hiss edilir.

Kitabda cinayət prosesinin iştirakçısı kimi zərərçəkmiş şəxsin hüquqi vəziyyətinin cinayət-prosessual hüququn bir sıra digər institutları ilə korrelyasiyası kontekstindən izah edilməsi üsulunun seçilməsi isə tədqiqatın məzmununu daha da zənginləşdirmişdir. Belə ki, əsərdə məntiqi vurğu zərərçəkmiş şəxsin hüquq və vəzifələri üzərində qoyulmuş olsa da, onun məzmunundan “cinayət prosesində nümayəndəlik”, “cinayət-prosessual sübutlar”, “sübutetmə predmeti”, “cinayət-prosessual mərhələlər”, “əməlin tövsifi”, “cinayət məsuliyyətinin differensiasiyası” və s. bu kimi hüquq institutları barədə də geniş və elmi əsaslandırılmış məlumatlar almaq mümkündür.

Əsərdə problemə retrospektiv (institutun inkişaf tarixi) və perspektiv (institutun gələcək inkişaf istiqamətləri) baxış arasında, komparativ analiz (xarici hüququn müqayisəli şəkildə öyrənilməsi) və milli hüququn təhlili arasında, eləcə də, doktrinal (nəzəri yanaşmalarla iş) və praktik (konkret təcrübi materiallarla iş) ümumiləşdirmələr arasında ağlabatan balans prinsipinə tam riayət edilib.

Hesab edirik ki, monoqrafiyanın milli hüququn gələcək inkişafı üçün potensial rolu xüsusi vurğulanmalıdır. Məsələn, məlum olduğu kimi, Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinin Plenumu sonuncu dəfə zərərçəkmiş şəxsin cinayət-prosessual statusu haqqında öz hüquqi mövqeyini “Cinayət mühakimə icraatında zərərçəkmiş şəxsin iştirakını tənzimləyən qanunların tətbiqi haqqında” 27 dekabr 1996-cı il tarixli, 5 saylı Qərarında nümayiş etdirmişdir. Şübhəsiz, bu gün həmin qərar öz aktuallığını itirməklə, nəinki məhkəmələr üçün tövsiyə rolunu oynaya bilmir, hətta bəzi hallarda cari qanunvericiliklə bir araya sığmayan izahlar nəzərdə tutur. Bu anlamda, oxucuların ixtiyarına verilmiş yeni monoqrafiyada zərərçəkmiş şəxsin hüquqi vəziyyəti ilə bağlı həm yeni hüquq normalarının şərh edilməsi, həm də müasir məhkəmə təcrübəsindəki real vəziyyətinin bəzən ümumiləşdirilməklə (sintez), bəzən isə seçilmiş ayrı-ayrı məhkəmə qərarlarının qısa xülasəsinin verilməsi (analiz) yolu ilə təqdim edilməsi təcrübi aspektdən qeyd olunan boşluğun doldurulması üçün kifayət qədər əhəmiyyətlidir. İstisna edilmir ki, kitabda aparılmış təhlil və ümumiləşdirmələrin nəticələrindən Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinin Plenumu tərəfindən gələcəkdə qəbul ediləcək “Cinayət mühakimə icraatında zərərçəkmiş şəxsin hüquqlarının və qanuni mənafelərinin təmin edilməsinə dair məhkəmə təcrübəsi haqqında” yeni Qərarın qəbul edilməsi zamanı istifadə olunacaqdır. Ən azından biz, bunu tövsiyə və arzu edirik.

Monoqrafiyanın aktuallığı təkcə bugünlə məhdudlaşmayaraq, əksinə daha çox perspektivə yönəlmiş olması onun öz məzmununda gələcəkdə qəbul ediləcək bir sıra yeni qanunlarda istifadə edilə biləcək müddəaların və prinsiplərin əks etdirməsi ilə də öz təsdiqini tapır. Məsələn, “Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında” 14 iyul 2000-ci il tarixli Qanununun 2-ci maddəsinə görə, CPM-in zərər çəkmiş şəxsə kompensasiya verilməsi ilə bağlı 87.6.18-ci maddəsinin və XX fəslinin müddəaları müvafiq qanun qəbul edildikdən sonra qüvvəyə minir.Göründüyü kimi, 14 iyul 2000-ci il tarixli Qanun, faktiki olaraq, gələcəkdə “Cinayətdən zərər çəkmiş şəxslərə kompensasiyanın verilməsi haqqında” Qanunun qəbul ediləcəyini bəyan edir. Bu mənada, rəyə təqdim edilmiş monoqrafiyanın cinayət qurbanlarına kompensasiya verilməsi institutunun ümumi hüquq nəzəriyyəsi (dövlətin hüquq-mühafizə və sosial funksiyaları) baxımından izahını, beynəlxalq-hüquqi prinsiplərinin kommentariyasını, xarici dövlətlərin bu sahədəki təcrübəsinin təhlilini, eləcə də, bu instituta dair milli hüquq normalarının inkişaf istiqamətlərini müəyyən edən ideyaları əks etdirən hissələrini gələcəkdə qəbul ediləcək qanun üçün konseptual əsas qismində qiymətləndirmək olar.

Başqa bir misal kimi, müəllifin mediasiya institutunun hüquqi tənzimlənmə perspektivləri haqqındakı fikirlərini göstərmək olar. O, qeyd edir ki, Azərbaycan Respublikasının cinayət prosesində mediasiya institutunun daha geniş tətbiqi və inkişafı üçün, ilk növbədə, hüquqi mübahisələrin həlli üsulu kimi mediasiya fəaliyyətinin hüquqi əsaslarını müəyyən edən sahəvi qanun, məsələn, Azərbaycan Respublikasının “Mediasiya haqqında”, yaxud “Mediasiya fəaliyyəti haqqında” Qanunu, daha sonra isə cinayət prosesində mediator kimi iştirak edən şəxslərin prosessual statusunu müəyyən edəcək yeni cinayət-prosessual müddəalar qəbul edilməlidir. Xüsusi vurğulanmalıdır ki, ümumiyyətlə, əsərdə qanunvericilik fəaliyyətinin gələcək istiqamətlərini müəyyən edən belə ideya və yanaşmalara çox rast gəlinir.

Əminliklə demək olar ki, bu elmi əsərdə zərərçəkmiş şəxsin cinayət-prosessual hüquqi statusu müfəssəl şəkildə tədqiq edilmişdir. Bütün göstərilənləri ümumiləşdirərək qeyd etmək istərdik ki, hüquq sahəsində əlamətdar hadisə hesab edilən “Cinayət mühakimə icraatında zərər çəkmiş şəxs” adlı bu əsərin ərsəyə gəlməsi müəllifin növbəti elmi uğuru olmaqla yanaşı, həm də hüquq elminə və məhkəmə-istintaq təcrübəsinə dəyərli töhfəsidir. Kitabdakı elmi və təcrübi əhəmiyyətli izah və yanaşmaların yüksək keyfiyyətini, əldə edilmiş nəticələrin zəngin metodik, nəzəri, normativ və empirik bazaya əsaslanmasını, məzmunun səlis və anlaşılan dildə təqdim edilməsini nəzərə alaraq, oxuculara bu kitabdan tədris, təlim və elmi tədqiqat prosesində, o cümlədən, bilavasitə praktiki fəaliyyətdə geniş istifadəni tövsiyə edirik.

Hüquq üzrə fəlsəfə doktoru Fərdin Yaşar oğlu Xəlilov / "Respublika" qəzeti

