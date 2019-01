Türkiyənin tanınmış müğənnisi Haticə rəqs edərkən videosunu çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, müğənni sözügedən videosunu “İnstagram” hesabından paylaşıb.

Hatice paylaşdığı videosunun altına “ Beyonce qədər olmasaq da, bizdən də bir şey çıxacaq. Rəqs etmək qədər gözəl heç nə yoxdur” sözlərini yazıb.

Qısa zamanda sosial mediada gündəm olan videonu sizə təqdim edirik:

