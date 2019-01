100 milyard dollar sərvəti olan Bill Qates belə görüntüləndi - FOTO

Microsftun sahibi Bill Qates Amerikanın Vaşinqton əyalətində bir qamburger mağazasının qarşısında növbə gözləyərkən görülüb.

metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, təxminən 100 milyard dollar şəxsi sərvəti olan Bill Qates təvazökarlığı və yardım sevərliyi ilə dünyada tanınan şəxslərdəndir.

Amerikada yaşayan Mike Galos adlı "Facebook" istifadəçisi Bill Qatesi qamburger mağazasının qarşısında növbə gözləyərkən fotosunu çəkərək öz hesabında paylaşıb.

paylaşıma çox sayda Bill Qatesin necə təvazökar olduğuna dair şərhlər gəlib.

