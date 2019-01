Təxirə salınan dərs günləri məktəblilərin tətil günlərindən çıxılmayacaq.



Metbuat.az xəbər verir ki, məktəblilərin qış tətili isə 27-31 yanvar tarixlərini əhatə edir.



Xatırladaq ki, təhsil naziri Ceyhun Bayramovun “Təhsil müəssisələrində təlim-tərbiyə prosesinin dayandırılması barədə” əmrinə əsasən, 17-18 yanvar tarixlərində bütün təhsil müəssisələrində tədrislə bağlı tədbirlər təxirə salınıb.



6 günlük iş rejimi ilə işləyən məktəblərdə sabah dərs olacaq



