Abşeron rayonunda intihar hadisəsi baş verib.

Metbuat.az-ın əldə etdiyi məlumata əsasən, hadisə ötən gün rayonun Saray qəsəbəsi M.Hüseynzadə küçəsi 24 ünvanında qeydə alınıb. Həmin ünvanda yaşayan Cavad Tapdıq oğlu Muxtarov özünü yaşadığı evin həyətindəki anbardan asaraq, intihar edib.

Faktla bağlı Abşeron rayon Prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 125-ci maddəsiylə cinayət işi başlanıb. İstintaq aparılır.

Xəyalə Məmmədova / METBUAT.AZ

