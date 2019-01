ABA nəzdində növbəti Ekspert Qrupu yaradılıb - FOTO

Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının (ABA) nəzdində“Daxili audit üzrə” Ekspert Qrupu yaradılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, yeni Ekspert Qrupunun yaradılması haqqında qərar 16 yanvar 2019-cu il tarixində ABA-nın Rəyasət Heyətinin iclasında qəbul edilib.

Ekspert Qrupunda aşağıdakı işlərin görülməsi nəzərdə tutulur:

•Beynəlxalq təcrübələrin öyrənilməsi və vahid yanaşmaların tətbiqinin təşkili,

•Daxili audit işinə dair normativ aktların yenilənməsi / hazırlanması,

•Auditorlarınpeşəkarlıqdərəcələrininartırılmasıməqsədilətəlim/konfrans/ seminarların təşkili

•Daxili audit işi ilə bağlı təhlil və araşdırmaların aparılması

•Bankfəaliyyətinitənzimləyənhüquqinormativbazanınyenilənməsi/mövcud problemlərin həlli

•Xarici təşkilatlarla işgüzar münasibətlərin qurulması

Qeyd edək ki, qrupa rəhbərlik “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” ASC-in Daxili Audit Departamentinin direktoru Elgün Qurbanova həvalə edilib.

Elgün Qurbanov müəyyən vaxtlarda “Bank of Baku” ASC-nin Daxili Audit Departamentinin direktoru, İdarə Heyətinin Sədrinin müşaviri, filial direktoru vəzifələrində çalışıb.

Elgün Qurbanov Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində maliyyə-kredit üzrə bakalavr və magistr üzrə təhsil alıb.

