Bakıda 18 yaşlı oğlan itkin düşüb.

Metbuat.az-ın əldə etdiyi məlumata əsasən, hadisə paytaxtın Binəqədi rayonunda qeydə alınıb. Binəqədi qəsəbəsi Mikayil Ələkbərov küçəsi döngə 1, ev 12 ünvanında yaşayan 2001-ci il təvəllüdlü Etibar Elşən oğlu Pənahov yanvarın 13-ü saat 07:00 radələrində evdən çıxıb və bir daha geri qayıtmayıb.

Faktla bağlı Binəqədi rayon Polis İdarəsinin Dördüncü Polis Şöbəsində araşdırma aparılır.

Xəyalə Məmmədova / METBUAT.AZ

