Ermənistanın Artaşat şəhərində 10 nəfər qida zəhərlənməsi ilə xəstəxanaya yerləşdirilib.

Metbuat.az-ın trend.az-a istinadən verdiyi məlumata görə, həmin şəxslər şaurma yedikdən sonra özlərini pis hiss edib.

Onların eyni müəssisədən sifariş verdiyi məlum olub. Hadisədən sonra həmin müəssisədə araşdırmalar başlayıb, məhsullar laboratoriyaya göndərilib.

Bundan başqa, orada dezinfeksiya aparılıb.

