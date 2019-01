"Guya kiminləsə görüşmüşəm, onu atıb getmişəm" - Aktyordan açıqlama

Əməkdar artist Elnur Kərimov pərəstişkarlarının ona bir çox təkliflər etdiyini bildirib

Metbuat.az xəbər verir ki, ARB TV-nin "Faydalı saat" verilişində qonaq olan aktyor bu barədə danışıb:

"Həyat yoldaşımla universitetdə bir oxumuşuq və dost olmuşuq. Pərəstişkarlarımın sevgisini anlayışla qarşılayıram, amma o, yox. Kobud yazanlar, istəklərini birbaşa yazanlar olur. Bəzilərini teatra dəvət edirəm, çərçivəni qoruyuram.

Hətta bir dəfə ailəmi dağıtmaq istəyirdilər. Deyirdilər, guya kiminləsə görüşmüşəm, onu atıb getmişəm. Ailəmlə, övladlarımla çox xoşbəxtəm. Tək fikrim övladlarıma təhsil verməkdir".

Onun rəqsi gündəm oldu - VİDEO



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.