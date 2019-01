Antalyada təlim-məşq toplanışında olan "Neftçi" klubu ilk yoxlama oyununa çıxıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, paytaxt təmsilçisi "Qaz Metan"la qarşılaşıb. Görüş "Neftçi"nin 3:0 hesablı qələbəsilə başa çatıb.



Qeyd edək ki, "Neftçi" toplanış çərçivəsində "İstiqlal" (İran - 20 yanvar), "Slovan” (Çexiya - 23 yanvar) və "Beroe" (Bolqarıstan - 26 yanvar) klubları ilə üz-üzə gələcək.

