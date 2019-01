Günün qoroskopu - Yerinə yetirə bilməyəcəyiniz vədlər verməyin

Metbuat.az günün qoroskopunu təqdim edir:

Qoç - rahat, əlverişli, münasib gündür. Harasa tələsməyin, səbrli olun, təmkinli davranın. Genişmiqyaslı layihənin vaxtı hələ çatmayıb. Rutin fəaliyyətlə məşğul olun. Günün olaylarında təbəddülat və qarışıqlıqlar var. Hadisələrin axarına kəskin müdaxilələr etməsəniz, maraqlı sürprizlə qarşılaşacaqsınız. Çoxdan tanıdığınız insanlardan birinin bələd olmadığınız məziyyətini görəcəksiniz. Hansısa mövzunun diqqətinizi bütünlüklə zəbt etməsinə imkan verməyin. Günün ikinci yarısında ehtiyatlı olun.

Buğa - planlarınızda dəyişikliklər olacaq. Ailə üzvlərinizdən birinin və ya çətinliyə düşmüş yaxın insanın yardıma ehtiyacı var. Rahat istirahət və əyləncə arzularınızı unudun. Aktiv olun, işlərdə süstlük etməyin. Qarşınıza qoyduğunuz məqsədə çatmaq üçün fəal olun. Şəxsi münasibətlərdə emosiyalarınıza hakim olun. Amma inadkarlığınız və qətiyyətiniz ifrata varmasın. Məşğul olduğunuz işin effektivliyini düşünün. İdeyalarınızı reallaşdırarkən yaşam və fəaliyyət arealını qaydaya salın. Axşam saatlarında normal istirahət edin.

Əkizlər - hadisələrin məcrasında ləngimə hiss olunur. Yeni layihə və ya iş danışıqlar mərhələsində qala bilər. Kimisə nəyəsə inandırmaq və ya həqiqətə nail olmağa çalışırsınızsa, vaxtınızı boşuna sərf etməyin. Gedişat sizdən, fəaliyyətinizi təşkil etmək bacarığınızdan asılıdır. Anlaşma və sövdələşmələr, sərmayə yatırmaq üçün yaxşı gün deyil. Başladığınız işləri davam etdirin. Şəxsi münasibətlərdə problemlər yarana bilər. Tərəfdaşla ümumi marağınızı həyata keçirməyə tələsin. Alış-verişdə diqqətli olun, bədxərclik etməyin. Sizi aldatmağa çalışacaqlar.

Xərçəng - kollektiv fəaliyyətdə fayda var. Fəaliyyətin dəqiq razılaşdırılması, görüləsi işlərin paylaşdırılmasına ehtiyac duyulur. Hadisələrin axarı zəifləyir. İşlərdə ləngimə və təxirəsalmalar ola bilər. İnformasiya və ya mühüm xəbərlərin gözləntisi uzana bilər. Daxili harmoniya hissi sizə işləri yenidən planlaşdırmağa imkan verəcək. İndi yox, perspektivdə fayda vəd edən işə başlayın. Alış-veriş üçün yaxşı gündür. Niyyətlərinizi reallaşdırın. Düşünülmüş addımlar atın. Səy sərf etmədən heç nə əldə olunmur.

Şir - gün çoxsaylı işlər vəd edir. Nə iləsə vidalaşmaq məcburiyyəti ilə qarşılaşacaqsınız. Təmir, yerdəyişmə, yeniliklər, ərazinin təmizlənməsi üçün əlverişli gündür. Səylərinizi yönəldəcəyiniz istiqaməti dəqiqləşdirin. Yeni planın gələcəkdə maksimal effekt verməsinə can atın. Yaxın ətrafınızdakı insanlardan biri təkidlə davranarsa, "yox" deməyi bacarın. Planlarınızda olmaya, amma vaxt, qüvvə və səy tələb edən işə başlamayın. Gərəksiz danışıqlara qatılmayın. Münaqişəli situasiyalarda diqqətli davranın. Karyeranızda yeni perspektivlər formalaşa bilər. Problemlərin həlli müzakirələr və danışıqlar səviyyəsində qalacaq.

Qız - ötənlərdə baş vermiş hadisələrdən birinin əks-sədası indi yaşanır. Harmonik və sakit gün olsa da, gözə görünməyən nüanslar var. Etibarlı tərəfdaşla çalışmağa can atın. Yenilik və ya ciddi maliyyə xərcləri tələb edən işlə məşğul olun. Problemləri süni təkan və ya təkid olmadan həll edin. Sənədləşdirmədə təxirəsalmalar və ləngimələr ola bilər. Çağırış, sorğu və ya məktubunuza cavab gecikəcək. Son vaxtlar gərginlik yaşanıbsa, səhhətinizdə problemləri hiss edə bilərsiniz. Hansısa nüans səbr kasanızı daşdıracaq son damlaya çevriləcək. İşlərinizdə inadkar, təkidli olun. Qeyri-formal şəraitdə ünsiyyət, informasiya axtarışı faydalıdır. Gözləntiləriniz izafi olmasın. Yerinə yetirə bilməyəcəyiniz vədlər verməyin.

Tərəzi - problemlərinizi yaxın ətrafınızdakı insanlarla bölüşə bilərsiniz. Yaşamınızın özəl məqamları və sirlərinizi ətrafınızla bölüşməyin. Hissləriniz və emosiyalanızı qaydaya salın. Sevdiyiniz insanların qayğısına qalın. Həssas olun. Yaradıcılıq potensialı səviyyəsi yüksəkdir. Həmişəkindən fərqli şəkildə qərarlar qəbul etdiyiniz məqamlarda irəliləyişə nail ola bilərsiniz. Gözlədiyiniz effektə nail olacaqsınız. Daimi hərəkət və gərginlik tələb etməyən işlərlə məşğul olun. Axşam saatlarında istirahət edin.

Əqrəb - əlavə işlər və sifarişlər məqbul deyil. Aktiv olun, qətiyyətlə çalışın. Gün xoşagəlməz sürprizlər vəd edir. Tənbəllik və süstlük etməyin. Ailə qayğıları və ev işləri diqqət tələb edir. Alış-verişdə diqqətli olun, bədxərclik etməyin. Mübahisəyə qatılmayın, çünki nevrozluq və gərginlik səbəbindən nəticələr xoşagəlməz ola bilər. Arzuolunmaz təsirdən qorunun. Gərəksiz etiraf və etibar zamanı deyil. Psixikanızın müdafiə funksiyalarından yararlanın. Bu gün münasib vaxt deyil. Ciddi məsələlərin müzakirəsindən kənar durun. Sizə yeni tapşırıqlar verməyə çalışacaqlar.

Oxatan - yarımçıq işləri başa vurun. İradlar və tələblər üçün əlverişli zaman deyil. Uzun söhbətlər, diskussiyalar, maraqsız işlərdən uzaq durun. Vaxtınızdan səmərəli istifadə edin. Ev işlərini unutmayın. Heç nəyi mürəkkəbləşdirməyin. Sizə rəğbət bəsləyən insanla təmaslarda həssas olun. Situativ problemləri ürəyinizə salmayın. Ruhdan düşməyin, gələcəyə baxın. Səhhətinizə fikir verin. Ac qalmayın. Eksperimentlər etməyin.

Oğlaq - kimsəyə imkan verməyin ki, sizə təzyiq etsin. Ciddi işlə məşğul olun. Cari maraqlar və yaşamın şərtlərindən asılı olaraq istiqaməti müəyyənləşdirin. Bir qədər sonra gündəmə gədəcək məsələləri planlaşdırın. Görüş, ünsiyyət, gərəkli xəbərlərin əldə olunması, planların müzakirəsi üçün əlverişli zamandır. Sizdən ciddi aktivlik gözləyirlər. Şəxsi işlərlə daha fəal məşğul olun. Əndişə və təlaşları müvəqqəti olaraq unudun, axşam saatlarında yaxşı istirahət edin. Ailə işləri və təmaslar ön plandadır. Praktiki olun, mövqelərinizi daha səbatlı edin.

Dolça - niyyətinizə və ya planlarınıza mane ola biləcək işlər baş verə bilər. Maraqlarınızın təminatına çalışın. Yaxınlarınızın mənafeləri gündəmə gələrsə, planlarınızı çevik şəkildə dəyişin. Enerjinizi praktiki işlərə yönəldin. Yaşam arealını qaydaya salın. Uzun müddət ərzində rutin çalışmağın gərəkdiyi yerdə səbrli olun. Yaşamınızda baş verən olayları anlamağa çalışın. Hazır olmadığınız işlərə başlamayın. Təşəbbüskar olun. Etibar etdiyiniz insanlardan dəstək almağa çalışın. Faydalı əlaqələr yaradın, birgə maraqların təminatına rəvac verin. Yeni işlərə başlamağa tələsməyin.

Balıqlar - emosiyalarınıza hakim olun, baş verənləri diqqətlə müşahidə edin. Hisslərinizin əsiri olmayın. İntuisiya və məntiqlə davranın. Etiraflara və vədlərə inanmayın. İşlərinizin gedişatında transformasiya başlanıb. Fon hadisələrinə fikir verməyin. Təmaslar və əlaqələrin ənənəvi sxemlərində dəyişikliklər başlanıb. Uğurlarınızda və ya uğursuzluğunuzda maraqlı olan insanlar sizə diqqətlə baxırlar. Əməllərinizin nəticəsini cari olaylara əsaslanaraq müəyyənləşdirə bilərsiniz. Hər şey sizdən asılıdır.

