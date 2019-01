Tramp və Kim Çen In arasında keçiriləcək görüşün vaxtı müəyyənləşib

ABŞ prezidenti Donald Tramp ilə Koreya Xalq Demokratik Respublikasının (KXDR) lideri Kim Çen In arasında keçiriləcək görüşün vaxtı müəyyənləşib.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, liderlərin fevral ayının sonlarında yenidən bir araya gələcəkləri bildirilib.

Bu barədə ABŞ prezidentinin KXDR-nın Əmək partiyasının vahid cəbhə şöbəsinin müdiri Kim Yon Çxolla görüşünün yekunları üzrə Ağ Evin mətbuat katibi Sara Sanders məlumat verib.

