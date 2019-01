Rusiyalı məşhur model İrina Şeyk yeni fotosessiya etdirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, bu dəfə “Paris Match” jurnalı üçün kamera qarşısına keçib. 33 yaşlı model fərqli obrazlarda pozalar verib.

İrinanın yeni fotoları izləyiciləri tərəfindən bəyənilib.

