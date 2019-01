Rusiyanın “2х2” telekanalının aparıcısı, tanınmış telejurnalist Viktor Moçalov dünyasını dəyişib.

Rusiya KİV-si xəbər verir ki, bir sıra məşhur proqramları aparan Moçalov fəaliyyətinə reklam broşurları satmaqla başlayıb.

Jurnalist Dmitri Oxotnik küçədə təsadüfən onun səsini eşitmiş və Moçalovu televiziyaya dəvət etmişdi. Viktor Moçalov televiziya ilə yanaşı, radioda da proqramlar hazırlayıb. //Faktor.az

