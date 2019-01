1970-ci illərin məşhur modeli Kristi Brinkli televiziya verilişlərinin birinə qatılarkən görüntülənib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 3 uşaq anası olan 64 yaşlı model gənc görünüşü ilə diqqət çəkib. Kristi gözəlliyinin sirrini də açıb.

O, gün ərzində limon və ballı isti su içdiyini və ət yemədiyini bildirib. Bundan başqa, model idmanla məşğul olur, yoqa dərslərinə gedir.

