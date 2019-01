Türkiyədə AVTOBUS AŞDI - Yaralılar var / FOTOLAR

Türkiyədə avtobus qəzası baş verib.

Metbuat.az bildirir ki, hadisə Marmara avtomobil yolunda qeydə alınıb. Bartın şəhərindən İstanbul istiqamətində hərəkət edən, içərisindən 40 sərnişinin olduğu avtobus qəfildən idarəetməni itirərək yoldan çıxıb. Avtobusun aşması nəticəsində 6 nəfər yaralanıb.

Yaralılar hadisə yerinə gələn təcili tibbi yardım avtomobilləriylə yaxınlıqdakı xəstəxanaya çatdırılıblar. Polis hadisənin baş vermə səbəbini araşdırır.

