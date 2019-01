Ermənistanda anarxiya: Bir qrup sakin küçədə avtomobili atəşə tutdu - VİDEO

İrəvanda bir qrup gənc avtomibili qırıq-qırıq edib, onun istiqamətinə atəş açıb və gündüz vaxtı vəhşilik ediblər.

Metbuat.az Ordu.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə “Shamhsyan.com” səhifəsi hadisənin videogörüntüsünü yayıb.



Videoməlumata görə, hadisə yanvarın 17-də baş verib. Nairi Zaryan küçəsinin Azadlıq prospekti hissəsində 35 ZL 140 nömrəli “Opel” markalı avtomobildən düşən bir qrup gənc 34 UF 304 nömrəli “Mercedes” markalı avtomobilə hücum edərək zərbələrlə şüşələrini qırıblar, daha sonra isə hadisə yerinə çatan bir gənc uzaqlaşan “Mercedes”ə tapança ilə atəş açıb.



