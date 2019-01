Tanınmış aparıcı Günay Firudinqızı xarici görünüşündə dəyişiklik edib.

Metbuat.az Yenicag.az-a istinadən xəbər verir ki, aparıcı qara saçlarını qızılı rəngə boyayıb. Günay yeni imicdə fotosunu sosial şəbəkədə “necəyəm, məni bəyəndinizmi?” şərhi ilə paylaşıb.

Sosial şəbəkə istifadəçiləri onun dəyişdiyini, yeni saç düzümünün ona yaraşdığını deyiblər. Bəzi istifadəçilər isə onu ümumiyyətlə tanımadıqlarını bildiriblər.

Həmin fotonu təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.