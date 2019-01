Yanvarın 19-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin ölkəmizə işgüzar səfərə gələn Zimbabve Respublikasının Prezidenti Emmerson Mnanqaqva ilə görüşü olub.

Dövlətimizin başçısı Zimbabve Prezidentini qarşıladı.

Sonra birgə foto çəkdirildi.

Daha sonra dövlət başçılarının görüşü oldu.

