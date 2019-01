​Ərinin başqa qadınla evləndiyini MESAJLA BİLDİ - İntiqam almaq üçün BUNU ETDİ

Türkiyəli 25 yaşlı qadın ərinin başqa bir qadınla evləndiyini telefonuna gələn mesajla bilib.



Metbuat.az bildirir ki, hadisə Manisa şəhərində yaşanıb. Özge adlı qadın 2016-cı ildən bəri ayrı yaşadığı ərinin başqa bir qadınla qeyri-rəsmi şəkildə nikaha daxil olduğunu öyrənib. Üstəlik, bunu telefonuna gələn mesajdan sonra bilib. Qadın ərinin toy şəkillərini görəndən sonra dəliyə dönüb.

Yaxın günlərdə ərindən boşanacağını deyən qadın bu şəkillərdən sonra fikrindən danışıb. O, intiqam almaq məsədilə, ərindən boşanmayacaq.

Qeyd edək ki, cütlüyün 4 yaşında uşaqları da var.

