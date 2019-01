Aparıcı və prodüser Acun İlıcalı xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkən gəncin arzusunu yerinə yetirib.



Metbuat.az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, Acun ölmədən öncə “O səs Türkiyə”yə çıxmaq istəyən Caner Güdük adlı gəncə şərait yaradıb.



Bu barədə Caner İnstaqram hesabında məlumat verib. Gənc “O səs Türkiyə” səhnəsindən foto paylaşaraq “Yaxında TV-də” qeydini yazıb.





