ABŞ-da baş verən hadisə dünya mediasında gündəmə çevrilib.

Metbuat.az bildirir ki, Kaliforniya ştatında baş verən hadisədə tanımadığı bir evin qarşısına gələn adam evin təhlükəsizlik kamerasına baxaraq, 3 saat müddətində onu yalayıb.

Polis hazırda həmin şəxsin axtarışındadır.

